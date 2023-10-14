Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Bolu'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Vatandaşların panikle sokağa çıkma anı görüntülere yansıdı.
Bolu'da meydana gelen depremde yaşanan panik anları kamerada
BOLU - Bolu'da saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaşanan panik anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. İzzet Baysal Caddesi'nde sokağa çıkan vatandaşlar 4.5 büyüklüğündeki deprem anında panik yaşadı. Vatandaşların sokağa çıkma anı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir simitçi dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam