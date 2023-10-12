Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi tarafından yapılan bölgenin ilk ve tek sosyal hizmet kampüsünün inşaatı hızla yükseliyor. Kaba inşaatı devam eden projede fiziki gerçekleşme yüzde 20'ye ulaştı.

Bölgenin ilk sosyal hizmet kampüsünün inşaatı hızla yükseliyor

VAN - Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi tarafından yapılan bölgenin ilk ve tek sosyal hizmet kampüsünün inşaatı hızla yükseliyor. Kaba inşaatı devam eden projede fiziki gerçekleşme yüzde 20'ye ulaştı.

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle temeli atılan bölgenin ilk sosyal hizmet kampüsünde çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Türkiye'de tek örneği Tokat ilinde bulunan Sosyal Hizmet Kampüsü, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan galericiler sitesi bitişiğindeki 67 bin 961 metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın girişimleri sonucu hayata geçirilen proje ile engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarının sağlanması hedefleniyor.

Toplam 14 yapı bloğundan oluşan ve aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon idari binası, konaklama binaları, çocuk evleri ve spor kompleksleri gibi ana donatılardan oluşan projenin kaba inşaatı devam ederken, aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon idari bina ve konaklama binalarının inşaatları ise hızla yükseliyor.

Engelli vatandaşlar başta olmak üzere bölgedeki dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştıracak olan Sosyal Hizmet Kampüsü bünyesinde 14 ana yapı bloğundan oluşan şu yapılar yer alıyor. Aktif Yaşam Merkezi; 2 katlı ve 3 bin 900 metrekarelik alana sahip olan merkez içerisinde konferans salonu, sahne, idari personel odaları, fizik tedavi odası, görüşme salonları, oyun salonları, resim ve müzik odaları, çalışma sınıfları, bilgisayar odası, kütüphane, öfke kontrol odası, psikolog odası, aile danışman odası, bireysel görüşme odası, çocuklar için etkinlik dinlenme odası, uyku odası ile bay-bayan WC'leri ve revir bulunuyor.

Bakım ve Rehabilitasyon İdari Binası; 2 katlı ve 2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan yapı bünyesinde bekleme holü, misafir kabul salonu, hemşire odası, aile görüşme odası, iş-uğraş atölyesi, bireysel eğitim odası, toplantı salonu, okuma salonu, çok amaçlı hobi odası, idari personel odaları, arşiv, revir, bay-bayan WC'leri, mescit, malzeme deposu ve mutfak yer alıyor. Aynı zamanda Bakım ve Rehabilitasyon konaklama binaları olarak 4 adet ikili konaklama binası, 1 adet tekli konaklama binası ve 1 adet aile konaklama binası yer almaktadır.

Çocuk Evleri Bölümü içerisinde ise sosyal tesis binası, nizamiye, konaklama ve idari bina bulunmaktadır. 510 metrekarelik bu tesis binası tek katlı bir bina içerisinde hobi odaları, aletli spor odaları, personel odaları, çok amaçlı salon, bilgisayar odası, bay-bayan, engelli WC ve soyunma odalarından oluşmaktadır.

Spor kompleksleri bölümü içerisinde de yüzme havuzu için rezerv alan, spor salonu için rezerv alan ile basketbol sahası bulunuyor. Ayrıca peyzaj alanları içerisinde çocuk oyun alanları, süs havuzu, hayvan barınakları, yürüyüş ve koşu parkurları, yeşil alan, hobi bahçeleri ve açık araç otoparkı bulunmaktadır.

Tüm detaylar düşünülerek tasarlanan Sosyal Hizmet Kampüsü, hem kimsesiz çocukların kalabileceği bir alan hem de bir eğitim yuvası olarak hizmet verecek.