Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri önlemlerini artırdı. Ekipler, trafiğin aksamaması için yoğun mesai yapıyor.

Bölge trafik ekiplerinin kar mesaisi başladı

DÜZCE - Bolu Dağı'nın etkili olan kar yağışı ile birlikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri önlemlerini artırdı. Ekipler Türkiye'nin en önemli karayolu geçişinde ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yapıyor.

Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda gece saatlerinden beri etkili olan ve öğlen saatlerinden itibaren yolda tutunmaya başlayan kar yağışı ile birlikte Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de kar mesaisi başladı. Her kış mevsiminde geçit vermemesi nedeniyle zaman zaman trafiğe kapanan Bolu Dağı'nda bu yıl olumsuzluk yaşanmaması ve trafiğin akıcılığını devam ettirmesi için ekipler, teyakkuza geçti.

Kar yağışı ve yolda etkili olamaya başlamasıyla birlikte güzergah üzerinde sürekli devriye atan ekipler ayrıca güvenli yol kenarlarında durarak sürücüleri yolda kaymalara karşı uyarıyor. Ekipler ayrıca karın yolda yoğun birikinti yaptığı bölgeleri de karayolları ekiplerine bildirerek trafikte olumsuzluk yaşanmamasına çalışıyor.