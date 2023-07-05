Zonguldak'ta sıcak havanın tadını çıkartmak için plaja gelen kadın boğulma tehlikesi geçirince imdadına Kapuz Plajı'nda görevli Yiğitcan Gümüş yetişti. Genç cankurtaranın son birkaç günde 6-7 kişinin hayatını kurtardığı öğrenildi.

Boğulma tehlikesi geçiren kadının imdadına cankurtaran yetişti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sıcak havanın tadını çıkartmak için plaja gelen kadın boğulma tehlikesi geçirince imdadına Kapuz Plajı'nda görevli Yiğitcan Gümüş yetişti.

Şehir merkezinde hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti. Plaja serinlemeye gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Kadının imdadına plajda görevli cankurtaran Yiğit Gümüş yetişti.

Kıyıya getirdiği kadına ilk müdahalesini yapan Yiğit Gümüş, talihsiz kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç cankurtaranın son birkaç günde 6-7 kişinin hayatını kurtardığı öğrenildi.