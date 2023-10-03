Bodrum-Milas Karayolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Bodrum-Milas Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında facia ucuz atlatıldı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde Milas- Bodrum karayolu Kemikler Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre karayolunda seyretmekte olan ve henüz sürücüsünün isimi açıklanmayan kamyon, kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyretmekte olan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir minibüsün de karıştığı kazada 3 araçta maddi hasar oluştu. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada facianın eşiğinden dönülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışı kontrollü sağlanırken araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - MUĞLA