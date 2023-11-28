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Bodrum'da yağış sonrası kara yolunda köpük oluştu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağış sonrası kara yoluna dökülen kimyasal köpüğe dönüştü. Belediye ekipleri temizlik çalışması yaparken, sürücüler kazaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yoluna dökülen kimyasal, yağış sonrası köpüğe dönüştü.

Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi'nde yağmurla kara yolunda köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kar görünümü oluşan yolda temizlik çalışması yaptı. Sürücüler kayganlaşan yolda kaza yapmamak için dikkatli ilerledi.

Ekipler, bölgede inceleme başlattı. Köpüğe dönüşen kimyasalın türü araştırılıyor.

Kaynak: AA / Yaşam

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