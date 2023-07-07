Bodrum'da Tuvalette Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin tuvaletinin gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiyenin görüntüleme cihazı yardımıyla kurtarıldı.

Bodrum'da bir otelin odasında bulunan tuvaletin gider borusundan kedi sesi geldiğini duyan otel misafirleri durumu itfaiye bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler klozeti kaldırarak kediye ulaşmaya çalıştı ancak kediyi göremedi. Ekipler görüntüleme cihazı ile kedinin bulunduğu noktayı tespit etti ve özel aparatlar yardımıyla kediyi bulunduğu gider borusundan çıkardı. Islak olduğu görülen kedi bir itfaiye eri tarafından saç kurutma makinesi ile kurutuldu o anlar görüntülere yansıdı. Kurtarılan kedi otel sahibine teslim edildi.(DHA)