Bodrum'da Tekne Yangını Kıyı Emniyeti Tarafından Söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde iken motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangında yanan tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde iken motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangında yanan tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Bodrum Bitez açıklarında hareket halinde iken teknede yangın çıktı. Teknede bulunanlar tarafından yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bölgede bulunan KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu önce teknedeki yangını söndürdü, ardından tekneyi bota yedekleyerek Gümbet önlerine demirletildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam