Bodrum'da tehlikeli motosiklet yolculuğu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletinin önünü kaldırarak tek tekerle ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu bir otomobilin kamerasına yansıdı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletinin önünü kaldırarak tek tekerle ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu bir otomobilin kamerasına yansıdı.
Yahşi Kavşağı'ndan Gürece Kavşağı'na doğru seyreden plakasız motosikletin sürücüsü, aracın ön kısmını kaldırarak tek tekerle metrelerce ilerledi. Zaman zaman bacaklarını da yana açan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, aynı yöne giden bir otomobilin kamerasına yansındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam