Bodrum'da Su Krizi: Mahallelere 10 Gündür Su Verilemiyor

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turizm ilçesi Bodrum'da iki barajın kuruması nedeniyle bazı mahallere 10 gündür su verilemiyor. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar yetkililerden çözüm beklerken, Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü kendisine ait tankerle, kuyulardan doldurduğu suyu vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turizm ilçesi Bodrum'da iki barajın kuruması nedeniyle bazı mahallere 10 gündür su verilemiyor. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar yetkililerden çözüm beklerken, Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü kendisine ait tankerle, kuyulardan doldurduğu suyu vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajları kuruyunca kapatıldı. Yaşanan su krizi nedeniyle yarımada genelinde zaman zaman su kesintileri yaşanmaya başladı. Çırkan Mahallesi'nde bazı evlerde 10 güne varan su kesintileri oldu. Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, kendisine ait tankerle su kesintilerinin yaşandığı evlere su götürmeye başladı. Vatandaşlar, tankerden doldurdukları damacana, pet şişe, bidonlarla evlerindeki depolara su taşıdı. Yaşanan su krizi nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce su sorununa çözüm bulunmasını beklediklerini söyledi.

BODRUM GENELİNDE SU PROBLEMİ VAR

10 gündür su akmayan evler olduğunu söyleyen muhtar Coşkun Ünlü, Bodrum genelinde su problemi var. Biz, 2 yıldan beri sessimizi duyuramıyoruz. Bu barajların kuruyacağı belliydi. Belediye ekipleri, 'Ara ara su veriyoruz diyor' ama tazyik olmuyor. Bu nedenle evlerdeki depolar doldurulamıyor. Vatandaş 3-5 saatlik suyla hangi ihtiyacını karşılayacak. Hangi devirde yaşıyoruz. Depolar dolmadan bu insanlar nasıl ihtiyacını giderecek. Bu sadece bizi değil turizmi, esnafı da etkiliyor. Sağlıkla ilgili sıkıntılar da yaşanmaya başladı dedi.

9 GÜNDÜR EVİNDE SU YOK

9 gündür evine su gelmediğini söyleyen Victoria Atiktaş, Temizlik, yemek yapamıyoruz. Çok zor durumdayız. Yetkilileri arıyoruz ama boşa, çünkü sonuç yok. İyi ki muhtar var, o bize yardımcı oldu, bir tanker getirdi. En azından birkaç gün rahat ederiz. Onun dışında gelip, bizimle ilgilenen derdimizi soran olmadı. En azından haftada bir su versinler depomuzu rahatça dolduralım ona da razıyız dedi.