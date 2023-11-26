Bodrum'da Şiddetli Fırtına: İşletmeler Zarar Gördü, Tekneler Battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına, işletmelere ve teknelerin batmasına neden oldu. Bodrum Belediyesi hasar tespit çalışmalarına başladı.

Bodrum'u fırtına vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı etkili olan Fırtına dükkanları yıktı tekneleri batırdı.

Bodrum'da sabah saatlerinde 85 km hıza çıkan Kuvvetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bir anda çıkan fırtına nedeniyle Gümüşlü mahallesinde deniz taştı, 20'den fazla işletme sular altında kaldı, maddi hasar oluştu. Bodrum'un birçok mahallesinde tekneler battı, bazı tekneler ise karaya oturdu. Bodrum Belediyesi hasar tespit çalışmalarına başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise hasar tespit çalışmalarını yakından inceledi.

Başkan Aras "Dün geceki şiddetli fırtına sonucu Gümüşlük sahilindeki restoranlarımızın pergole bölümleri ve sahili yakın olan bölümlerinde ciddi hasar var. Saha çözüm ekiplerimiz hasar tespit yapacaklar, el birliğiyle tekrardan toparlayacağız. Kaymakamlığa hasar tespiti yapmaları için durumu bildireceğim. En az 20 işletmede zarar görüyorum" dedi.