Sıcak hava dalgasının etkisiyle Bodrum'da gölgede ölçülen hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıktı. Sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji ise Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Bodrum - Fethiye arasında kuzeybatı yönünden fırtına beklendiğini duyurdu.

- Bodrum'da sıcaklık gölgede 45 dereceye çıktı

Sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi

MUĞLA - Sıcak hava dalgasının etkisindeki Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün en yüksek hava sıcaklığı gölgede 45 dereceye kadar çıktı. Sıcaktan bunalanlar soluğu sahillerde aldı.

Bodrum'da gölgede ölçülen hava sıcaklığı bugün öğleden sonra 45 dereceye çıktı. Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı. Deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü. Bodrum genelindeki sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Kimi turistlerin ise sıcağa aldırmayıp su sporları yaptığı görüldü. Yaz sıcağında çalışmak zorunda olanlar da sıcaktan dert yandı. Bitez Sahili'nde mısır satan Mahmut Hakalan, "Maalesef sıcakta zor şartlarda çalışıyoruz. Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor" diye konuştu.

Öte yandan Meteoroloji, Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Bodrum - Fethiye arasında kuzeybatı yönünden fırtına beklendiğini duyurdu.