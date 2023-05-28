Bodrum'da Seçmenler Sahilde Yoğunluk Oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanan vatandaşlar sahilde vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede Gümbet, Kumbahçe, Paşatarlası, Torba ve Yahşi sahillerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar sahilde güneşlendi, denize girdi ve su sporları yaptı. Hareketlilik dronla da görüntülendi.