Bodrum'da Seçmenler Sahilde Yoğunluk Oluşturdu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanan vatandaşlar sahilde vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede Gümbet, Kumbahçe, Paşatarlası, Torba ve Yahşi sahillerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar sahilde güneşlendi, denize girdi ve su sporları yaptı. Hareketlilik dronla da görüntülendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullandıktan sonra sahilde vakit geçirdi.
Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, Gümbet ile Kumbahçe, Paşatarlası, Torba ve Yahşi sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar sahilde güneşlendi, denize girdi, bazıları da su sporları yaptı.
Hareketlilik dronla da görüntülendi.