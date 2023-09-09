Bodrum'da Sahile Vuran Ölü Caretta Caretta Bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vurmuş ölü bir caretta caretta bulundu. Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından alınan deniz kaplumbağası uygun bir yere gömüldü. Ölüm nedeniyle ilgili numune alındı.