Bodrum'da Restoranda Fenalaşan Avukat Toprağa Verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda aniden fenalaşmasının ardından hayatını kaybeden İstanbul Barosu'na kayıtlı 1 çocuk annesi avukat Elif Alev Çevikdal (43), memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Elif Alev Çevikdal, duruşma için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde perşembe akşamı bir restoranda yemek yerken fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çevikdal, hayatını kaybetti. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Çevikdal'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine getirildi.

Pınarhisar'daki evinin önünden helallik alınmasının ardından Çevikdal'ın cenazesi Sadık Ağa Camii'ne götürülerek cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Çevikdal'ın oğlu Anıl, annesi Kıymet, kız kardeşi Hilal Aydın, ağabeyi Ali Çevikdal ile yakınları ve meslektaşları katıldı.Cenaze namazının ardından Çevikdal, gözyaşları arasında Pınarhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın Çevikdal'ın ölümüyle ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.