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Bodrum'da oyunu kullanan denize akın etti

Bodrum'da oyunu kullanan denize akın etti

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçimim 2'inci tur için sandığa giden Bodrumlu seçmenler daha sonra denize girerek serinledi. Turizmin gözbebeği Bodrum'da Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimleri için 150 bin 651 seçmen oy kullanmak için okullara ve oy kullanılacak olan mekanlara akın etti. Öğle saatlerinde oy kullanan vatandaşlar daha sonra denize girerek serinledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçimim 2'inci tur için sandığa giden Bodrumlu seçmenler daha sonra denize girerek serinledi.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimleri için 150 bin 651 seçmen oy kullanmak için okullara ve oy kullanılacak olan mekanlara akın etti. Öğle saatlerinde oy kullanan vatandaşlar daha sonra denize girerek serinledi. Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar seçim heyecanını denize girerek giderdi. Özellikle halk plajları doldu taştı. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar ise denize girip serinledi. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri vatandaşlarla doldu taştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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