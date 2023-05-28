Bodrum'da Oy Kullanıp Denize Girenler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, oyunu kullanan vatandaşlar, soluğu plajda alarak denize girip güneşlenmenin keyfini yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri kapsamında Bodrum'da seçmenler sandık başına gitti. Oy kullanan seçmenler daha sonra sıcak havayı fırsat bilip denize akın etti. Kumbahçe başta olmak üzere Gümbet ve Bitez sahilinde yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.