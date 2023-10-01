Bodrum'da Otluk ve Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

BODRUM'DA 60 DÖNÜM OTLUK VE MAKİLİK YANDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik yangını ekiplerin 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında 60 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası'ndaki bir koyda saat 18.30 sıralarında otluk ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sarp arazide yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 60 dönüm alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.