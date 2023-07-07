Bodrum'da Otelin Gider Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, görüntüleme cihazı yardımıyla kedinin yerini tespit ederek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yavru kedi sağlık durumu iyi bir şekilde otel yetkililerine teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
İlçede bir otel odasının tuvalet gider borusundan yavru kedi sesi geldiğini duyan ziyaretçiler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Görüntüleme cihazı yardımıyla yavru kedinin yerini tespit eden ekipler, daha sonra giderdeki kediyi kurtararak otel yetkililerine teslim etti.