Bodrum'da Otelin Gider Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, görüntüleme cihazı yardımıyla kedinin yerini tespit ederek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yavru kedi sağlık durumu iyi bir şekilde otel yetkililerine teslim edildi.