Üye Girişi
Haberler
Bodrum'da Otelin Gider Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Bodrum'da Otelin Gider Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, görüntüleme cihazı yardımıyla kedinin yerini tespit ederek kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yavru kedi sağlık durumu iyi bir şekilde otel yetkililerine teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlçede bir otel odasının tuvalet gider borusundan yavru kedi sesi geldiğini duyan ziyaretçiler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Görüntüleme cihazı yardımıyla yavru kedinin yerini tespit eden ekipler, daha sonra giderdeki kediyi kurtararak otel yetkililerine teslim etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Yaşam

Bodrum Muğla kedi Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title