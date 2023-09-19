Bodrum'da otel odasında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin odasında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bodrum Ortakent Yahşi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelin odasında iddiaya göre yaşanan ufak çaplı bir patlamanın ardından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm odayı sardı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın esnasında bölgede panik yaşandı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otelin odasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA