Bodrum'da Nefes Kesici Gösteri ve Trafik Kilitlendi

Bodrum'da nefes kesen gösteri

Binlerce kişi Kumbahçe'ye akın etti, dönüş yolunda trafik kilitlendi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı Kutlamaları çerçevesinde 100 kişi aynı anda Çökertme Türküsü eşliğinde oynadı. Ardından SOLO TÜRK gösterisi nefes keserken, gösterileri binlerce kişi izledi.

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları sürüyor. Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar kapsamında Devran Dans Kulübü bünyesindeki 100 dansçı Çökertme Türküsü eşliğinde oynadı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı halk gösterilerinde en küçüğü 7 yaşındaki Ege Albayrak, en büyüğü ise 70 yaşındaki Gülnihal Birgin'in aralarında bulunduğu 100 kişinin Çökertme performansı, büyük beğeni topladı. Kutlamada Semih Özbilgi de Sarı Zeybek Türküsü eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oyununu canlandırdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Aras, "Ata'nın ilke ve inkılaplarını, ata sevgisini hiç kimse sorgulayamaz, hiç kimse azaltmaz. Bu milletin gönlünde yatan büyük aslan Mustafa Kemal Atatürk'tür, onun ilke ve inkılaplarıdır. Bugün 100 dansçı muhteşemdi. Burada Atatürk de betimlendi, betimleyen arkadaşımı da çok başarılıydı. Sizlerin de katılımı için çok teşekkür ediyorum. Birazdan yine belediyemizin organizasyonuyla SOLO TÜRK'ü, bizim havadaki kahramanlarımızı izleyeceğiz. Biz bu sene Cumhuriyeti, denizde, havada, karada; hem ortamda her şartta kutlayacağız" dedi.

Kumbahçe Meydanı'ndaki etkinliğin ardından SOLO TÜRK Bodrum semalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Kumbahçe'de binlerce vatandaş, gösteriyi izleyebilmek için sahil kenarına, binaların terasına akın etti. Kimileri de teknelerle açılarak jetin nefes kesen gösterisini denizden takip etti. Bodrum'un tarihi Değirmenler Tepesi de gösteriyi izlemek isteyenlerin akınına uğradı.

SOLO TÜRK'ü izlemek için Kumbahçe'ye gelen Nevra Uçak, "Ben normalde Amerika'da yaşıyorum. Bodrum'a tatile geldim, aslen İstanbulluyum. Müthiş bir coşku içerisindeyiz. Az önce jet geçerken bütün milli duygularımız uyandı. Tüylerimiz diken diken oldu. Tüm Bodrum buradayız" dedi.

Öte yandan gösteri sonrası Kumbahçe Atatürk Caddesi ile Değirmenler mevkisinde dönüş yoğunluğu da oluştu. Tampon tampona ilerleyen araçlar, kısa mesafeleri uzun sürede geçebildi. Polis ekipleri, trafiği rahatlatabilmek için iki bölgede de çalışma yaptı.