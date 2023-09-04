Bodrum'da motosiklet kazası: Muhtar hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletine, karşıdan gelen ve sürücüsünün hatalı sollama yaptığı belirlenen cip çarpan Muhtar Erkan Kaba hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletine, karşıdan gelen ve sürücüsünün hatalı sollama yaptığı belirlenen cip çarpan Milas'ın Fesleğen Mahallesi Muhtarı Erkan Kaba (33) hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, Kaba'nın kaskının kaza sırasında başından fırladığı belirlendi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Farilya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gündoğan'dan Torba istikametine giden İsmail Hakkı T., kullandığı 54 BU 904 plakalı cip ile hatalı sollama yaptı. Cip, karşıdan gelen Erkan Kaba yönetimindeki 48 ALD 532 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaba, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başına darbe alan Kaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüntülerden Kaba'nın kaskının kaza sırasında başından fırladığı belirlendi. Milas'ın Fesleğen Mahallesi muhtarı olduğu ve Gündoğan'da tekne kaptanlığı yaptığı öğrenilen Erkan Kaba'nın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardında Kaba'nın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cip sürücüsü İsmail Hakkı T.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bodrum İlçe Jandarma Trafik Timi ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda motosiklet ve araçlara yönelik sık sık denetim yapıldığını söyledi.