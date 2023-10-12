Bodrum'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Cengizhan Kır adlı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet istinat duvarı ile beton elektrik direği arasına sıkıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kır'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde istinat duvarı ile beton elektrik direğinin arasına sıkışan motosikletli Cengizhan Kır (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Konacık Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Cengizhan Kır, kullandığı 48 TH 404 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki istinat duvarı ile beton elektrik direği arasına sıkıştı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kasksız motosiklet sürücüsü Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurye olan Kır'ın bir mekanda eğlendikten sonra Gazderesi'ndeki evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi. Kır'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)