Bodrum'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin ağaca çarpması sonucu 16 yaşındaki Taylan Dirik hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Dirik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Taylan Dirik (16), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Gölköy Mahallesi Cennet Koyu istikametinde meydana geldi. Bodrum Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Taylan Dirik, kullandığı 48 ART 648 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet ağaca çarptı. Dirik, yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dirik, hastaneye kaldırıldı. Dirik, hayatını kaybetti. Cenaze, Dirik'in yakınlarına teslim edildi. Dirik'in cenazesi, bugün öğle vakti Uğur Camisi'nde kılınan namazın ardından Bitez Mezarlığı'na toprağa verildi.