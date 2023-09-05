Bodrum'da Midibüs Kazası: 23 Kişi Yaralandı
Bodrum'da sabah saatlerinde meydana gelen midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayan midibüs, dere yatağına uçtu. Kazada 23 kişi yaralandı.
Bodrum'da sabah saatlerinde meydana gelen ve 23 kişinin yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait görüntülerde, midibüsün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak geldiği ve dere yatağına uçtu görüldü. Kaza sonrası vatandaşların panik halde aracın yanına doğru gitti. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam