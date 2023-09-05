Bodrum'da Midibüs Kazası: 23 Kişi Yaralandı

Bodrum'da sabah saatlerinde meydana gelen ve 23 kişinin yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait görüntülerde, midibüsün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak geldiği ve dere yatağına uçtu görüldü. Kaza sonrası vatandaşların panik halde aracın yanına doğru gitti. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam