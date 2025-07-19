Bodrum'da Mermer Plakanın Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde üzerine 300 kiloluk mermer plaka düşen Furkan Avcu (19), hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 9 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi'ndeki bir mermer işletmesinde meydana geldi. Babasına ait işletmede çalışan Furkan Avcu'nun üzerine 300 kilogram ağırlığındaki mermer plaka düştü. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Avcu, dün hayatını kaybetti. Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.