Bodrum'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da makilik alanda yangın

3 dönüm alan küle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeni Devlet Hastanesi karşısında makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarla büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm alan küle döndü.