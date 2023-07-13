Bodrum'da lavanta hasadı başladı

10 bin lavantanın hasadı yapılacak

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, Garaova Tarım Park'ta üretilen lavantaların hasadına başladı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Karaova'da üçüncü yılına giren lavanta üretiminde geçtiğimiz gün hasat başladı. Gıda, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda değerlendirilen lavanta bitkisinin çiçek açmasıyla birlikte başlayan hasat, vatandaşların da katılımıyla hafta boyunca devam edecek. 32 dönümlük arazi üzerine dikilen yaklaşık 10 bin lavantanın hasadı sonrası Garaova Tarım Park'ta bulunan damıtma ünitesi kullanılarak lavantalardan yaklaşık 40 litre lavanta yağı ve 700 litre lavanta yağı alt suyu elde edilmesi planlanıyor.

Makine ile hasada uygun olmadığı için lavantalar orak ve bağ makaslarıyla gerçekleştiriliyor. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Top, bölgenin tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirttiği konuşmasında amaçlarının bölgede yetiştiriciliğin daha çok yaygınlaşması olduğunu ifade etti. Top, özellikle lavantanın kolonyada, şampuanlarda, deodorantlarda birçok kozmetik sektöründe aktif olarak kullanıldığını söylerken, "Üreticilerimizin katma değerli ürün elde etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.