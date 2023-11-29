Bodrum'da Kuvvetli Rüzgar Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir yelkenli karaya sürüklenirken, ilçede deniz ulaşımı da yapılamadı. Rüzgarın etkisiyle feribot seferleri iptal edildi ve amatör denizciler teknelerini korumak için çaba sarf etti.

Muğla'da kuvvetli rüzgar etkili oldu: Yelkenli karaya vurdu, feribot seferleri iptal edildi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir yelkenli karaya sürüklenirken, ilçede deniz ulaşımı da yapılamadı.

Bodrum'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Bodrum ile Datça ve Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki feribot seferleri yapılamadı. Paşatarlası'nda tonozdan ayrılan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki yelkenli tekne karaya sürüklendi. Karaya oturan tekne için kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi. İlçede amatör denizciler de teknelerini dalgalardan korumak için çaba sarf etti. Kimi denizciler de teknelerini vinç yardımıyla denizden aldı. Dalgalar, sahillerde denizin rengini de değiştirdi. Dalgalarla birlikte kıyılarda denizin rengi kahverengiye döndü.