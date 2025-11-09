Bodrum'da Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başı konserve kutusuna sıkışan kediyi, belediye temizlik personeli kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede temizlik çalışması yapan Bodrum Belediyesi temizlik personeli, çöp konteynerinin içerisinde başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi olduğunu fark etti. Temizlik personeli, konserve kutusunu çıkartarak kediyi kurtardı. Kedi hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.