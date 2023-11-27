Bodrum'da kaybolan 3 köpek aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonete bindirilip götürülen 3 köpek, mahalle sakinlerince her yerde aranıyor.

Olay, Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Kemer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölge sakinleri tarafından bakılan 3 sokak köpeği, geçen hafta Pazartesi günü bir kamyonete bindirilerek götürüldü. Köpeklerin götürüldüğü fark eden mahalleli, güvenlik kameraları ile birlikte jandarmaya başvurdu. Durumdan haberdar olan hayvanseverler de bahse konu kamyoneti araştırmaya başladı. Araştırmaların sonunda bahse konu kamyonete ulaşıldı. Sürücü, dün akşam saatlerinde jandarma karakoluna giderek ifade verdi. Kamyonet sürücüsünün, köpeklerin havlaması ve araçları takip etmesinden şikayetçi olan bir mahalle sakininin isteği üzerine köpekleri alıp Yeni Devlet Hastanesi civarına bıraktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri, 3 köpeği her yerde arıyor. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu avukatların yasal süreci takip ettiği öğrenildi. - MUĞLA