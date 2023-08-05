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Bodrum'da karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Haremtan Koyu'nda kıyıya yakın noktada seyreden yaklaşık 15 metrelik gulet, sığ suda kayalıklara oturdu. Teknedeki 3 kişi bölgeden geçen başka teknedekilerce kurtarıldı. Halatla diğer tekne tarafından çekilen, gövdesi zarar gören ve kayalıklardan kurtulduktan sonra su almaya başlayan tekne yarıya kadar suya gömüldü. Kıyıya yakın bir alana çekilen teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum'da karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Haremtan Koyu'nda kıyıya yakın noktada seyreden yaklaşık 15 metrelik gulet, sığ suda kayalıklara oturdu.

Teknedeki 3 kişi bölgeden geçen başka teknedekilerce kurtarıldı.

Halatla diğer tekne tarafından çekilen, gövdesi zarar gören ve kayalıklardan kurtulduktan sonra su almaya başlayan tekne yarıya kadar suya gömüldü.

Kıyıya yakın bir alana çekilen teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Yaşam

Yaşam Haberler

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