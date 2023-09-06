Bodrum'da Kamyonet Kazası: Bir Yolcu Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet su kanalına çarptı, bir yolcu hayatını kaybetti. Sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.