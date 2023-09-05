Bodrum'da Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin su kanalına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına girdi: 1ölü

Hastanede yaşam savaşını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan Ergün Geçgel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Emin Anter Bulvarı'nda meydana geldi. Bodrum istikametine gelen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, su kanalına girdi, ardından kanal üzerindeki küçük köprüye çaptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonette bulunan, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İhbarın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Araçta sıkışan Ergün Geçgel ve Kaan S. isimli yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp ambulanslara alındı, ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet hurdaya döndü.

50 yaşındaki Ergün Geçgel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçgel'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.