Muğla'nın Bodrum ilçesinde daha önce defalarca patlayan isale hattı yeniden patladı. Cadde dereye döndü, bir restoranı su basarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum'da isale hatlarında patlamalar bitmiyor

Daha önce defalarca patlayan isale hattı, yeniden patladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde daha önce defalarca patlayan isale hattı yeniden patladı. Cadde dereye döndü, bir restoranı su basarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda daha önce 15'ten fazla patlama meydana gelen su ana isale hattında yine patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı. Patlaktan akan su, caddeyi dereye döndürdü. Bölgedeki bir restoranı su bastı. Patlama anı, bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Hatta giden su, MUSKİ tarafından kesildi. Ekipler, bölgede tamir çalışmalarına başladı. Bölgede trafik akışı ara sokaklardan sağlanıyor.