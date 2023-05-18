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Bodrum'da İnşaat Yasağına Rağmen Çalışmalar Sürüyor

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, inşaat yasağına rağmen çalışmaların sürdüğü görüldü. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaatları sürdüren şantiyelere giderek gerekli uyarıları yapıp, çalışmaları durduruyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, inşaat yasağına rağmen çalışmaların sürdüğü görüldü. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaatları sürdüren şantiyelere giderek gerekli uyarıları yapıp, çalışmaları durduruyor.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da 15 Mayıs itibariyle inşaat yasağı başladı. Yasaklar kapsamında, ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapılamazken, çevreye rahatsızlık vermeyecek küçük tadilat işleri yapılabilecek. Altyapı çalışmaları ise ilgili kurumlardan izin alınarak yapılabilecek. 3 gün önce başlayan yasağa rağmen başta Akyarlar, Yalıkavak, Gündoğan ve Türkbükü gibi noktalarda beton mikserleri kaba inşaatlarda döküm yaparken, inşaatlarda iş makineleri yardımıyla çalışmaların sürdüğü görüldü.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki inşaat firmalarına gerekli uyarıları yapıp, çalışmaları durduruyor. Yasağa uymayanlara, belediye encümeni tarafından Kabahatlar Kanunu'na göre 1295 TL ceza kesiliyor. Ayrıca inşaat yasağı 15 Ekim itibariyle son bulacak.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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