Bodrum'da Gölgede 45 Derece Sıcaklık

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün en yüksek hava sıcaklığı gölgede 45 dereceye kadar yükseldi. Sıcaktan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu Bodrum genelindeki sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji ise pazartesi öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Fethiye arasında kuzeybatı yönünden fırtına beklendiğini duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün en yüksek hava sıcaklığı gölgede 45 dereceye kadar yükseldi. Sıcaktan bunalanlar soluğu sahillerde aldı.

Bodrum'da gölgede ölçülen hava sıcaklığı bugün öğleden sonra 45 derece olurken, hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu Bodrum genelindeki sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Kimi turistlerin ise sıcağa aldırmayıp su sporları yaptığı görüldü. Yaz sıcağında çalışmak zorunda olanlar da sıcaktan dert yandı. Bitez Sahili'nde mısır satan Mahmut Hakalan, "Maalesef sıcakta zor şartlarda çalışıyoruz. Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor" diye konuştu.

Öte yandan Meteoroloji, pazartesi öğle saatlerinden itibaren Bodrum- Fethiye arasında kuzeybatı yönünden fırtına beklendiğini duyurdu. - MUĞLA