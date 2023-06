Bodrum'da Dünya Yoga Günü Etkinliği düzenlendi

Bodrum Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle 'Hindistan Başkonsolosu Dünya Yoga Günü Etkinliği' düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen Hindistan Başkonsolosu Dünya Yoga Günü Etkinliği, Bodrum Belediyesi Umurça Parkı'nda yapıldı. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hindistan Başkonsolosu Sudhi Choudhary ve vatandaşlar katıldı.

Sağlıklı atıştırmalıklar ve içeceklerin ikram edildiği etkinlikte yarım saatlik yoga başlangıç seviyesi uygulandı. Uygulama, Bodrum Belediyesi çalışanı ve yoga eğitmeni Gizem Melkonyan eşliğinde yapılırken, yogaya Başkan Aras ile Başkonsolos Choudhary de eşlik etti.

Etkinlik öncesi konuşan Başkan Aras, spor ve meditasyonun insanın hayatına ve ruhuna iyi gelen aktiviteler olduğunu vurguladı. Başkan Aras, şöyle konuştu:

"Yoga, pilates ve Uzakdoğu'nun diğer meditasyon metotlarını şu anda bütün dünya kullanıyor. Ben de bir müddet yoga dersleri almıştım. Gerçekten çok büyük bir disiplin, yoga. İnsanın kendi vücuduna hakim olması, o anda odaklanabilmesi gibi hem mental hem de fiziksel bazı teknikleri içinde barındıran çok önemli bir metot. Yoga eğitmenlerine ve buna gönül verenlere çok saygı duyuyorum. Bodrum'da da yoga ile ilgili birçok komite oluştu. Birçok yoga kursu ve eğitmenimiz var. Bu konuda emek veren insanların çoğalmasını temenni ediyoruz. Biz de Bodrum'un bazı bölgelerinde önümüzdeki süreçte yogayı da kurslarımıza dahil edeceğiz. İlçemize teşrif eden Başkonsolos'umuza teşekkür ediyorum. Sizlere de güzel bir yoga günü diliyorum."

Hindistan Başkonsolosu Sudhi Choudhary ise etkinliğe katkı sunan Başkan Aras ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Yoganın tanıtıma ihtiyacı yok. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca yoga yapan insanlar var. Çoğunuz her gün yoga yapıyorsunuz. Ben de sizlerden biriyim. Günüme yogayla başlıyorum ve hatta bazen yogayla bitiriyorum. Yoga bana, gün ne kadar uzun ya da stresli olursa olsun, her gün dayanacağım enerjiyi, güveni ve düşünceyi sağlıyor. Tüm beden ve vücut tipindeki ve her yaştaki insan yoga yapabilir. Bunun yolu her zaman bedeninizi dinlemek ve ona iyi davranmaktır. Bugünkü etkinliği düzenlemedeki desteklerinden dolayı Bodrum Belediyesi'ne ve Başkan Ahmet Aras'a teşekkür ederim."

Etkinlikte vatandaşlara Uluslararası Yoga Günü yazılı tişörtler ile yoga uygulamalarını anlatan kitaplar dağıtılırken Başkonsolos Choudhary, Başkan Aras'a plaket, yoga kitapları ve Hindistan'ın yöresel kaşmir paşmina şalını hediye etti.