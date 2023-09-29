Bodrum'da depremzedelere yardım çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bodrum Belediyesi ve gönüllüler tarafından kurulan Arsuz-Bodrum Kardeşlik Kenti'nde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Bodrum Belediyesi ve gönüllüler iş birliğiyle gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında kurulan Arsuz- Bodrum Kardeşlik Kenti'nde yaşam standartların yükseltilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Önce çadır/konteynerkent olarak tasarlanan ve yaşam şatlarına daha uygun hale getirilerek konteynerkente dönüştürülen 20 bin metrekarelik EXPO alanında şu anda 282 yaşam konteyneri bulunuyor. Altyapısı tamamlanan alandaki her bir konteynerde mutfak, banyo, sıcak su, klima, oturma grubu, yatak odası grubu, halı, perde, bahçe mobilyası gibi ideal yaşam ihtiyaçları bulunurken 4 kişilik bir ailenin yaşayabileceği uygun koşullar sağlanıyor. İhtiyaç durumunda ailelere erzak desteği de yapılıyor.

Deprem bölgesinde yaşamını sürdüren vatandaşlara rahat ve konforlu alanlar yaratabilmek için gün geçtikçe geliştirilen alanda 7/24 güvenlik, eczane, revir, kütüphane, mescit, 2 psikososyal destek merkezi, 2 çocuk parkı, 2 çamaşırhane, berber, kuaför, halk eğitim merkezi, kreş, basketbol, voleybol ve mini futbol sahası, gençlik merkezi, bisiklet-yürüyüş yolları ile yeşil alan ve peyzaj alanları yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgede gerçekleştirilen çalışmaların yaşam standartlarını yükselterek ilerlediğini belirterek, "Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğinde deprem bölgesindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak maddi ve manevi büyük kayıpların yaşandığı yerde, geçici değil kalıcı yardımlar yapmak hedefiyle daha ilk günden kararlı ve planlı adımlar atmıştık. Depremin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen acıları hala ilk günkü gibi taze olan deprem mağduru vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçen günlerde Bodrum Belediyesi'ni ziyaret eden Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve beraberindeki heyet, Bodrum halkının ve belediyenin Hatay Arsuz bölgesine yapmış olduğu destekler dolayısıyla teşekkür etmek için yaptırılan anıtı, Belediye Meydanı'nda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a takdim etmişti.