Bodrum'da çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri çöp konteynerini boşaltırken ağzı bağlanmış poşetteki kediyi fark ederek kurtardı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gürece Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri konteyner boşaltım işlemi sırasında bir ses geldiğini fark etti. Yapılan kontrolde, ağzı bağlanmış bir poşetin içerisinde kedi olduğu görüldü. Durumu fark eder etmez hızla müdahalede bulunan personel, poşeti açarak havasız kalmak üzere olan kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Personelin dikkati sayesinde ölümden dönen kedi, konteynerden çıkarıldıktan kısa bir süre sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),