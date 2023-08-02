Bodrum'da çıkan yangında yaralanan kaplumbağalar tedavi ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan makilik yangınında yaralanan kaplumbağalar tedavi ediliyor. Yangın sırasında tatilciler tarafından bulunan 7 kaplumbağa, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı ve tedavi ediliyor. Kaplumbağaların tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.