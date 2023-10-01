Bodrum'da çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü. Yangın, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası'ndaki bir koyda başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri ve gönüllülerin mücadelesiyle yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası'ndaki bir koyda akşam saatlerinde yangın başladı. Rüzgarla büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı, tepeye doğru ilerledi. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına sevk edildi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdı. Ekipler hem zorlu arazi şartları hem de sert rüzgarda yangını söndürmek için çalıştı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar ve arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri de destek verdi.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun mücadelesiyle yangın söndürüldü. 60 dönüm otluk ve makilik alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA