Bodrum'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kaan Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize giren Kaan Yıldız boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Yıldız, hastaneye kaldırıldı ve tedavisi tamamlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Kaan Yıldız (20), sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gümbet Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Kaan Yıldız açıldıktan sonra suda çırpınmaya başladı. Yıldız'ın suda çırpındığını gören vatandaşlar suya girip, Yıldız'a ulaşmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Yıldız, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan Yıldız, taburcu edildi.