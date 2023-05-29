Bodrum'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Kaan Yıldız (20), sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Kaan Yıldız (20), sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gümbet Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Kaan Yıldız, açıldıktan sonra suda çırpınmaya başladı. Yıldız'ın çırpındığını görenler suya girip, ona ulaşmaya çalıştı. Sudan çıkartılan Yıldız, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan Yıldız, taburcu edildi.