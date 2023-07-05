Bodrum'da bir kişi otel havuzunda ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelin havuzunda bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin otel işletmecisinin oğlu olduğu belirtildi.