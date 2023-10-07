Bodrum'da bir eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının kapalı alanından dumanların yükseldiği ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

Ekiplerce yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili bölgede inceleme yaptı.