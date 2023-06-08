Bodrum'da araç çarpması sonucu yaralanan kedi yavrusu tedavi altına alındı

Bitez Mahallesi'nde bir kedi yavrusuna araç çarptığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri acil müdahale aracı ile bölgeye ulaştı. Yaralı kedi, Torba Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Belediye veteriner hekimleri tarafından ilk müdahalesi ve tetkikleri yapılan yavru kedi tedavi altına alındı. Durumu iyi olan kediye 'Çakıl' adı verildi. Kazayı gören ve yardım için belediye ekiplerine bildiren vatandaşlar ise kediye çarparak bölgeden uzaklaşan sürücüye tepki gösterdi.