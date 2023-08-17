Bodrum'da ana su isale hattında patlama: Yol çöktü, trafik kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, Torba- Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, Torba- Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı.

Torba Rıza Anter Caddesi'nde, saat 21.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Yol kenarındaki patlama ile birlikte yolun bir bölümü çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis ve MUSKİ ekipleri sevk edildi. Torba- Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.