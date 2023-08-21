Bodrum'da ana isale hattı patladı: Tazyikli su metrelerce havaya yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tazyikli su metrelerce havaya yükseldi. Patlamanın ardından bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tazyikli suyun durdurulması ve sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.

Bodrum'da ana isale hattı yine patladı: Tazyikli su metrelerce havaya yükseldi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tazyikli su metrelerce havaya yükseldi.

Bodrum Torba - Gölköy yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ana isale hattı patladı. Patlamanın ardından yüzeye çıkan tazyikli su, metrelerce havaya yükseldi. Yoldan geçen sürücüler, kısa süreli şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, muhtemel bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Metrelerce havaya yükselen tazyikli suyun durdurulması ve sorunun giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.