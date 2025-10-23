Bodrum'da Akdeniz Foku Görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kumbahçe İskelesi'nde denizciler tarafından görülen Akdeniz foku, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Fok, teknelerin etrafında bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iskelede yüzerken denizciler tarafından görülen fok, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Kumbahçe İskelesi'nde meydana geldi. Denizciler iskele etrafında Akdeniz foku olduğunu fark etti. Teknelerin etrafında yüzen fok, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bir süre bölgede yüzen fok daha sonra gözden kayboldu.
Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam